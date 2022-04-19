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Dünya

İslam Kalkınma Bankasından Senegal'e 238 milyon avroluk finansman

Senegal ile İslam Kalkınma Bankası (İKB) arasında otoyol yapımı için 238 milyon avroluk anlaşma imzalandı.

AA19 Nisan 2022 Salı 06:04 - Güncelleme: 19 Nisan 2022 Salı 06:04
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Senegal Haber Ajansının (APS) haberine göre, İKB, Dakar ile ülkenin kuzeyindeki eski başkent Saint-Louis arasında inşa edilecek 200 kilometrelik otoyol için Senegal'e 238 milyon avroluk finansman sağlayacak.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen imza törenine, Senegal Ekonomi Bakanı Amadou Hott, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mansour Faye ve İKB Başkanı Muhammed bin Süleyman Al-Jasser katıldı.

Otoyol inşaatının yıl sonundan önce başlaması bekleniyor.

Fransız sömürge döneminin başkenti olan ve yerel dilde Ndar olarak da bilinen Saint-Louis, ülkenin kuzeyinde, Moritanya sınırında yer alıyor.

Saint-Louis ile Dakar arasındaki mesafe 250 kilometre olmasına rağmen tek şeritli yollar nedeniyle yaklaşık 5 saatte alınabiliyor.

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