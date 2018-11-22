Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İslam karşıtlığı Avustralya’yı kör etti

Avustralyalıların yarısı ülkedeki Müslümanların sayısını, gerçekte olduğundan 6 kat daha fazla sanıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Araştırma kuruluşu Fairfax-Ipso’un son anketine göre Avustralya halkı çoğunlukla, Müslüman nüfusun oranını yüzde 17 olarak tahmin ediyor. Oysa 2016 nüfus sayımına göre ülkede kendini Müslüman olarak tanımlayan 604 bin kişi var ve bu sayı nüfusun yüzde 2,6’sı. Avustralyalıların yüzde 30’u herhangi bir dine inanmazken, yüzde 23’ü Katolik ve yüzde 13’ü Anglikan. Anket sonuçlarının ortaya koyduğu bir başka bulguya göre de Avustralyalıların yüzde 46’sı ülkeye göçmen girişinin kısıtlanmasından yana. Kabul edilen göçmen sayısının artırılmasını destekleyenlerin oranı ise yüzde 14. Ülkede İslam karşıtlığı ve aşırı sağın oyları gün geçtikçe artıyor.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Polisiyedeki tanıdık: Peyami Safa

Polisiyedeki tanıdık: Peyami Safa

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü

Yemek kartları ile ilgili yeni düzenleme

Yemek kartları ile ilgili yeni düzenleme

Black Friday 2018 indirimleri başladı! İşte indirimli mağazalar

Black Friday 2018 indirimleri başladı! İşte indirimli mağazalar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA