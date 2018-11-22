İslam karşıtlığı Avustralya’yı kör etti

Araştırma kuruluşu Fairfax-Ipso’un son anketine göre Avustralya halkı çoğunlukla, Müslüman nüfusun oranını yüzde 17 olarak tahmin ediyor. Oysa 2016 nüfus sayımına göre ülkede kendini Müslüman olarak tanımlayan 604 bin kişi var ve bu sayı nüfusun yüzde 2,6’sı. Avustralyalıların yüzde 30’u herhangi bir dine inanmazken, yüzde 23’ü Katolik ve yüzde 13’ü Anglikan. Anket sonuçlarının ortaya koyduğu bir başka bulguya göre de Avustralyalıların yüzde 46’sı ülkeye göçmen girişinin kısıtlanmasından yana. Kabul edilen göçmen sayısının artırılmasını destekleyenlerin oranı ise yüzde 14. Ülkede İslam karşıtlığı ve aşırı sağın oyları gün geçtikçe artıyor.