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İslam karşıtlığı pahalıya patladı 

ABD’nin Colorado eyaleti Denver kentinde Müslümanlara iş yerini kiraya vermek istemeyen dükkan sahibi 675 bin dolar tazminat ödemeyi kabul etmek zorunda kaldı.

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ABD’nin Colorado eyaletinde Katina Gatchis, Bangladeş kökenli Rashad Han’a Müslüman olduğu gerekçesiyle iş yerini kiralamak istemedi. Dükkan sahibi Gatchis, nedenini ise  “Ortadoğu’dan bütün Müslümanları getirdiler, benim bununla problemim var” diye açıkladı.  36 yaşındaki Han, dükkan sahibi Gatchis’i mahkemeye verdi. Bir yıldan fazla süren mahkemede sonunda  Gatchis’  ‘yasa dışı ayrımcılıktan’ dolayı 675 bin dolar tazminat ödemeyi kabul etti. 

Mülk sahibi Katina Gatchis, kiracısı Craig Caldwell’in restoran olarak işlettiği dükkanı devralmak isteyen Bangladeş kökenli Rashad Han’a Müslüman olduğu gerekçesiyle karşı çıktı. Dükkan sahibi Caldwell, nedenini ise  “Ortadoğu’dan bütün Müslümanları getirdiler, benim bununla problemim var” diye konuştu.

TCG Anadolu ilk kez suya indirildi

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