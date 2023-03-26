İslam ülkelerinden Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya kınama

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Danimarka'daki aşırılık yanlısı bir grubun Kur'an-ı Kerim'i yakmasına tepki gösterildi.

Diyalog, hoşgörü ve saygı değerlerini pekiştirme gerekliliğinin vurgulandığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın nefret, aşırılık ve dışlamayı yaygınlaştıracak her şeyi reddettiği ifade edildi.

- LİBYA



Libya Ulusal Birlik Hükümeti de söz konusu saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının özellikle de ramazan ayında tüm dünyadaki Müslümanların hassasiyetlerini provoke eden ırkçı bir eylem ve açık bir saldırı olduğu kaydedildi.

Bu tehlikeli provokatif eylemin şiddeti ve nefreti körüklediğini belirtilen açıklamada, uluslararası topluma, sorumluluklarını üstlenmesi, nefret söyleminin ve sistematik şekilde yapılan İslamofobi eylemlerinin karşısında durması çağrısı yapıldı.

- KUVEYT



Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamayla, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırı şiddetle kınandı.

Saldırının, "Özellikle ramazan ayında dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların duygularını kışkırtacak yeni bir provokatif adım" olarak nitelenen açıklamada, tüm ülkelerden ve uluslararası kuruluşlardan, Müslümanların sembol ve kutsallarına yönelik tekrarlanan bu eylemlerin durdurulması ve faillerinden hesap sorulması için sorumluluklarını yerine getirmeleri istendi.

- FAS



Fas Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.

Özellikle ramazan ayında bir milyardan fazla Müslüman'ın kutsallarına ve duygularına zarar veren, kışkırtıcı ve menfur bir eylem şeklinde nitelendirilen saldırının "kabul edilemez" olduğu vurgulanan açıklamada, Danimarka makamlarına, bu tür "sorumsuz, kışkırtıcı davranışlarla" mücadele etmesi ve herhangi bir bahaneyle bunun tekrarlanmasına izin vermemesi çağrısında bulunuldu.

Katar ve Ürdün de daha önce yaptıkları açıklamalarla saldırıyı kınamıştı.