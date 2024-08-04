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Dünya

İslam ülkelerine olağanüstü toplantı teklifi: İsrail'e kesin olarak karşılık vereceğiz

İslam ülkeleri arasında olağanüstü toplantı teklifinde bulunan İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri, İsrail'in büyük kırmızı çizgiyi aştığını ve kesin olarak karşılık vereceklerini bildirdi.

AA4 Ağustos 2024 Pazar 07:38 - Güncelleme:
İslam ülkelerine olağanüstü toplantı teklifi: İsrail'e kesin olarak karşılık vereceğiz
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İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye Tahran'da düzenlenen suikasta ilişkin telefonda görüştü.

Heniyye'nin İran'ın misafiri olarak Tahran'da bulunduğuna dikkati çeken Bakıri, İsrail'in saldırılarının kapsamının Yemen, Lübnan ve Tahran'ı da kapsayan şekilde genişlediğini belirtti.

İsrail'in Heniyye'yi Tahran'da hedef alarak İran'ın "büyük kırmızı çizgisini" aştığını ifade eden Bakıri, bu eylemin iki sonucunun olacağını söyledi.

Bunlardan birinin "İran'ın bu suça kesin şekilde yanıt vermesi" diğerinin de "İsrail'in şeytani eylemleriyle bölgede istikrarı ve güvenliği bozacak eylemlerini artırması olacağını ve buna karşı İslam ülkelerinin sessiz kalmaması gerektiğini" kaydetti.

- İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI TEKLİFİ

Bakıri, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar'a İslam ülkeleri arasında olağanüstü toplantı yapılmasını önererek, İslamabad'dan bu teklife destek vermesini ve İsrail'in eylemlerinin devamını önlemek için kapasitesini kullanmasını talep etti.

Pakistanlı Bakan ise Heniyye'nin şehadeti için taziyede bulunurken İran'ın İslam ülkeleri arasında olağanüstü toplantı teklifini memnuniyetle karşıladı.

"Müslüman halkları Siyonist rejimin suçlarına karşı uyandırmanın gerekliliğini" vurgulayan Dar, İsmail Heniyye'ye Tahran'da suikast düzenlenmesini "uluslararası hukukun ve İran'ın egemenliğinin açık bir ihlali" olduğunu kaydetti.

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