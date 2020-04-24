İslam ülkesinin liderinden oruç ile ilgili skandal çağrı

24 Nisan 2020 Cuma 08:59 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 08:59

Reuters'ın haberine göre halka sesleniş konuşmasında Rahman, ülkedeki Müslümanlara seslenerek Ramazan orucunu 'daha uygun bir zamana ertelemeleri' çağrısı yaptı.

Rahman, yaptığı açıklamada "Tarım arazilerinde çalışan herkese, kendi sağlıkları ve aileleri için, evlerinin refahı için, orucu daha uygun bir zamana ertelemeleri çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Ülkeyi 1992 yılından bu yana yöneten Rahman'ın daha önce da İslam'ın zorunlu saydığı ibadet ve yaşam tarzına karşı hamlelerde bulunduğu biliniyor.

TACİKİSTAN'IN İSLAM KARŞITI POLİTİKASI

Başörtüsünün "önerilmeyen giysi" kategorisine alındığı, siyah renkte tesettür giyiminin de bu kapsamda değerlendirildiği ülkenin büyük bir kısmını Müslümanlar oluşturuyor.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman 2017 yılında yaptığı bir konuşmada "kadınların kullandığı başörtüsü ve siyah giysilerin Tacik geleneklerine uygun olmadığını ve uzun sakal bırakmanın dinle ilişkisinin bulunmadığını" söylemişti.