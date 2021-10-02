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Dünya

''İslam'a karşı işlenen suç'' olarak duyurdular! 'Utanç verici' karara kınama

Bahreyn geçtiğimiz günlerde İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile görüşüp İsrail'in Bahreyn'de büyükelçilik açılması konusunu ele almıştı. Olayın ardından Filistinli gruplardan Bahreyn'e kınama geldi. Filistinli grup konuyu İslam'a, milliyetçiliğe, Araplığa ve Filistin ile Bahreyn halklarına karşı işlenen bir suç olarak nitelendirip, İsrail ile normalleşme adımlarının 'utanç verici' olduğu belirtti.

AA2 Ekim 2021 Cumartesi 01:24 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 01:24
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Filistinli gruplar, Bahreyn'in İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'i kabul etmesini ve bu ülkenin Bahreyn'de büyükelçilik açmasını kınadığını duyurdu.

Hamas, İslami Cihad, Filistin Halk Direniş Komiteleri, Ulusal Mücadele Cephesi, Mücahitler Hareketi, Özgürler Hareketi İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'in Bahreyn ziyaretine ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Lapid'in Bahreyn ziyareti ve Bahreyn topraklarında İsrail Büyükelçiliği açılmasının "İslam'a, milliyetçiliğe, Araplığa ve Filistin ile Bahreyn halklarına karşı işlenen bir suç olduğu" kaydedildi.

İsrail ile normalleşme adımlarının "utanç verici" olduğu belirtilen açıklamada, "Normalleşme ihanetine devam etme konusundaki bu garip ısrar, İsrail ile normalleşen rejimlerin ulaştığı ahlaki düşüşün boyutunu ortaya koyuyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca İsrail ile normalleşme adımları atan Arap ülkeleri yönetimlerinin, halklarının istekleriyle çeliştiği dile getirildi.

Lapid önceki gün Bahreyn'i ziyaret ederek Kral Hamad bin İsa Al Halife ve Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani ile görüşmüş, Manama'da İsrail Büyükelçiliğinin açılışını gerçekleştirmişti.

BAHREYNLİLER LAPİD'İN ZİYARETİNİ PROTESTO ETMİŞTİ

Bahreyn'deki El-Vifak Hareketi, İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'in ülkeyi ziyaretini başkent Manama'da protesto etmişti.

Filistin bayrakları taşıyan onlarca kişi, İsrail karşıtı sloganlar atarken Bahreyn ile İsrail arasında varılan normalleşme anlaşmasını protesto eden döviz ve pankartlar taşımıştı.

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