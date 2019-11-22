İslami Cihad yöneticilerinden Halid el-Batş, hayatını kaybeden Sevarika ailesinin fertleri için düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, "İsrail'in Sevarika ailesine karşı işlediği suç siyonist katliamların bir devamıdır." dedi.

Uluslararası toplumu "Sevarika ailesinden 9 kişiyi yaşadıkları mütevazi eve 6 roket atarak katleden İsrail yönetimi hakkında harekete geçmeye" çağıran Batş, İsrail hakkında uluslararası soruşturma açılmasını istedi.

"İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği katliamdan sadece biri"

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada da "Sevarika ailesine yönelik katliam, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği düzinelerce toplu katliamdan sadece biri." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusunun 12 Kasım'da Gazze'de İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve düzenlediği saldırı, bölgede tansiyonun yeniden yükselmesine neden olmuştu.

İslami Cihad, Ebu'l Ata ve eşinin hayatını kaybettiği İsrail saldırısına, roket atışlarıyla karşılık vermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise aralarında 8 çocuk ve 3 kadının da yer aldığı 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, 110 kişi yaralanmıştı. İsrail saldırısında hayatını kaybedenler arasında Sevarika ailesinin de 5'i çocuk, 2'si kadın 9 ferdi yer almıştı.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu 15 Kasım'da Sevarika ailesinin yaşadığı evi "yanlışlıkla" vurduğunu itiraf etmişti.