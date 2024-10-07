İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 367. gününde sürüyor.

Nahhale, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlatmasının 1. yılında açıklamada bulundu.

İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Nahhale, "İslami Cihad, Hamas ve diğer grupların elinde, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin serbest kalmasını sağlayacak kadar (İsrailli) esir var." dedi.

Saldırıların başından bu yana direniş güçlerini birleştirme kararı aldıklarını söyleyen Nahhale, "Hamas, siyasi savaşı yönetmekle yetkilendirildi." diye konuştu.

Nahhale, esir takası ve ateşkes anlamasına ilişkin, İsrail'in sorumluluklarından kaçtığını belirterek, direniş gruplarını teslim olmaya zorlayacak şartlar dayatmaya çalıştığını kaydetti.

İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesi şartını yineleyen Nahhale, Gazze'nin yeniden inşası ve İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest kalacağı bir esir takası anlaşması yapılabileceğine işaret etti.

Nahhale, Filistin direniş güçlerinin birliğinin zafer için vazgeçilmez olduğuna dikkati çekerek, Filistin halkının birliğinin ise İsrail ile mücadele için en önemli görevlerden olduğunu ifade etti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun Gazze'de hastane avlusunu hedef alması sonucu 11 kişi yaralandı

İsrail ordusu Lübnan sınırında bir askerinin öldüğünü duyurdu

06:06 İsrail askerlerinin evini basıp darbettiği 66 yaşındaki Filistinli yaşamını yitirdi

03:17 İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahhale, Filistinli grupların, esir takası anlaşması yapılması durumunda İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin serbest kalmasını sağlayacak kadar İsrailli esiri elinde tuttuklarını söyledi

02:37 Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri mevkilere ve İsrail askerlerine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiğini açıkladı

02:28 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da birçok bölgeye baskın düzenledi

01:39 İsrail ordusunun, 7 Ekim saldırılarının birinci yılında işgal altındaki Batı Şeria'ya "kapsamlı bir kapatma" uygulama kararı aldığı belirtildi

01:27 Lübnan'ın güneyinden atılan füzeler sonucu İsrail'in kuzeyinde 7 kişi yaralandı

00:59 İsrail'de yapılan anket göre, halkın yüzde 35'i Hamas'a karşı savaşın kaybedildiğini düşünüyor

00:07 İsrail'in Suriye'nin Humus iline saldırı düzenlediği iddia edildi

00:00 Gazze'de, İsrail saldırılarında bir yılda 146 doktor öldü