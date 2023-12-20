İslami Cihad Hareketi lideri Mısır'a gidiyor

Hareketten yapılan yazılı açıklamada, Nehale başkanlığındaki bir heyetin Mısır'ın daveti üzerine önümüzdeki günlerde Kahire'ye gideceği belirtildi.



Ziyarette, İsrail'in Gazze saldırılarının durması ve esir takası meselesinin ele alınacağı ifade edildi.



Esir takasının, Hamas başta olmak üzere tüm Filistinli grupların üzerinde uzlaştığı "tamamına karşılık tamamı" prensibine uygun olacağı kaydedildi.



Hamas'tan bugün yapılan açıklamada, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarındaki gelişmelerle ilgili ülke yetkilileriyle görüşmelerde bulunmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyaret ettiği" duyurulmuştu.



- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 19 bin 667 Filistinli öldürüldü, 52 bin 586 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 134'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 466 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 302 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 24 Lübnanlı sivil, 117 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.