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İslami Cihad: İsrail'in çocukları hedef alması savaş suçudur

Hareketin Sözcüsü Musab el-Bureym, yaptığı yazılı açıklamada, insan hakları ve hukuk kurumlarının, İsrail’in suçlarını ifşa etmesi ve İsrailli yöneticiler ile ordu komutanlarının savaş suçlusu olarak yargılanması için çalışması gerektiğini vurguladı.

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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarla bir kere daha Filistinli aileler ile çocuklara karşı katliam uyguladığına şahit olunduğunu vurgulayan Bureym, "İsrail'in çocukları ve sivilleri hedef alması tam teşekküllü savaş suçudur." ifadesini kullandı.
 
Bureym, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm uluslararası kuruluşlara "İsrail terörünü" kınamak için üstüne düşen sorumluluğunu yerine getirme çağrısında bulundu.
 
Hata yapıldığı itiraf edilmişti
 
İsrail Savunma Bakanlığından bir yetkili, çarşamba gecesi Gazze'nin Deyr Belah bölgesine düzenlenen saldırıda "hata yapıldığını" itiraf etmişti.
 
Yetkili, hedef alınan binanın boş olduğunu "düşündüklerini" ifade etmişti.
 
İsrail ordusunun, 13 Kasım'da Deyr Belah bölgesinde bir barakaya düzenlediği hava saldırısında İslami Cihad'ın önde gelen komutanlarından Resmi Ebu Melhus es-Sevarika ailesinden 5'i çocuk 8 kişi yaşamını yitirmişti.
 
İsrailli yetkililer, saldırının hedefinde Sevarika'nın olduğunu açıklamıştı.
 
İsrail ordusunun 12 Kasım'da Gazze'de İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve düzenlediği operasyon, bölgede tansiyonun yeniden yükselmesine neden olmuştu.
 
İslami Cihad, Ebu'l Ata ve eşinin hayatını kaybettiği İsrail saldırısına roket atışlarıyla karşılık vermişti.
 
İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise aralarında 8 çocuk ve 3 kadının da yer aldığı 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, 110 kişi yaralanmıştı.

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