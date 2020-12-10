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Dünya

İslami Cihad'dan Fas'a tepki: Kudüs ve Filistin'e ihanettir

Filistin İslami Cihad Hareketi'nden, Fas'ın İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesine tepki geldi. Yapılan açıklamada söz konusu 'normalleşme'nin Kudüs ve Filistin'e ihanet olduğu belirtildi.

AA10 Aralık 2020 Perşembe 22:43 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 22:43
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İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fas-İsrail normalleşmesinin Arap düzeninin bozulduğunun göstergesi olduğunu belirtti.

Fas'ın İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesinin Kudüs ve Filistin'e ihanet olduğunu söyleyen Şihab, "Fas halkı İsrail'le normalleşmeyi reddedecektir." dedi.

Şihab, İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşmelerin sömürge politikasının yeni elbiseye bürünmüş hali olduğunu ve ABD ile İsrail'in bölgedeki iç gerilimleri bölge ülkelerine şantaj için kullandığını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Fas ile İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

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