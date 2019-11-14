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İslami Cihad’dan Netanyahu’ya gözdağı

Komutanlarından Ebu’l Ata’nın suikasta kurban gitmesinin ardından İsrail-Gazze hattında başlayan gerilimde İslami Cihad Hareketi’nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri, ilerleyen saatlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yeni bir yenilgi daha göreceğini duyurdu.

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Kudüs Seriyyeleri Sözcüsü Ebu Hamza yaptığı açıklamada, “İlerleyen saatler, düşman başbakanının hanesine yeni bir yenilgi daha ekleyecek” dedi. Tel Aviv hükümetiyse yanıt vermekte gecikmedi. Netanyahu “İslami Cihad’ın önünde tek seçenek var: Ya saldırılarına son verecek ya da daha fazla darbe alacak” ifadelerini kullandı. 

TÜRKİYE KINADI

Dışişleri Bakanlığı, terör devleti İsrail’in İslami Cihad Komutanı Ebu’l Ata’ya suikastı sonrası Gazze’ye yönelik saldırıları kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada “İsrail Yönetimi, devlet politikası haline getirdiği saldırgan tutumuna ve işgaline son vermelidir” denildi.

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