İslamofobi karşıtı TV BBC benzeri olacak

Sosyal medya hesabından Türkiye Başkan Erdoğan ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed’le çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Han, üç liderin uzlaştığı televizyon kanalına ilişkin bilgi verdi. Han, kanalda Müslümanlara ilişkin konulara yer verileceğini belirterek “Toplantımızda Müslümanların meselelerinin altını çizmenin yanında İslamofobi’yle de mücadeleye ilişkin yayınlar yapacak BBC tipi İngilizce kanal kurmaya karar verdik” ifadelerini kullandı. Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed de ülke medyasına verdiği röportajda üç lider olarak İslam karşıtlığıyla mücadele etme kararı aldıklarını vurgulayarak, “Dinimizin terörü desteklediğine yönelik ithamlar yapılmaması için İslam’ın ne olduğunu izah etmek üzere çaba sarf etmek gerektiğini düşündük” dedi.