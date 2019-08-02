İslamofobik sipariş!

İSLAM karşıtlığının giderek arttığı Hindistan’da Müslümanlara yönelik ayrımcılığın akıllara durgunluk veren bir örneği daha yaşandı. Jabalpur kentinde bir Hindu müşteri, cep telefonu uygulaması Zomato üzerinden verdiği siparişi Müslüman bir çalışanın getirmesi üzerine reddetti. Şirketle yazışmalarını Twitter’dan paylaşan ırkçı Hintli, “Siparişimi Hindu olmayan bir sürücüyle göndermeleri üzerine Zomato’dan verdiğim siparişi iptal ettim. Bana siparişi iptal edemeyeceklerini, sürücüyü de değiştiremeyeceklerini söylediler. Ben de ‘Para istemiyorum, siparişimi iptal edin’ dedim” ifadelerini kullandı.

"YEMEĞİN DiNi YOKTUR"

HİNDULAR için kutsal olan Şravan ayında olduklarını vurgulayan ırkçı müşteriye, Zomato’dan yanıt gecikmedi. Şirket, müşterinin paylaşımını alıntılayarak “Yemeğin dini yoktur. Yemek dindir” dedi. Şirketin kurucusu Deepinder Goyal da açıklamasında “Değerlerimize karşıysa müşteri kaybetmekten üzüntü duymayız” diye konuştu.