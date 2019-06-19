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İslamofobiyle suçlanan Boris Johnson'dan 'üzgünüm' açıklaması

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Partinin liderlik yarışını önde götüren eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Müslüman kadınları hedef alan açıklamalarından üzüntü duyduğunu söyledi.

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İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Partinin liderlik yarışını önde götüren eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Müslüman kadınları hedef alan açıklamalarından üzüntü duyduğunu söyledi.
 
Johnson'a diğer lider adaylarının da katılımıyla yapılan televizyondaki tartışma programında, çarşaflı kadınları posta kutusuna benzettiği ifadeleri dahil İslamofobik açıklamaları hatırlatıldı.
 
Bunun üzerine Johnson, gazetecilik yaptığı son 20-30 sene içinde yazdığı makalelerden alınan ifadelerinin büyütüldüğünü savunarak, "Elbette ki sözlerimin neden olduğu incitmelerden dolayı üzgünüm." dedi.
 
İktidardaki Muhafazakar Partinin liderliği için yarışan Johnson, partinin Avam Kamarası grubunda yapılan ikinci tur oylamada 126 oyla bir kez daha ilk sırayı aldı.
 
İki aday kalana kadar devam edecek turların ardından partinin yaklaşık 125 bin üyesi, posta yoluyla bu iki isim arasından yeni lideri seçecek. Liderliği kazanan isim aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı da olacak.
 
Başbakan Theresa May, AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda 3 kez reddedilmesinin ardından parti içi muhalefetin baskısına dayanmayarak liderlikten istifa etmiş, yeni lider seçilince de başbakanlık görevini devredeceğini açıklamıştı.
 
İngiltere’nin 2016’da yapılan referandumla aldığı AB’den ayrılma kararını 29 Mart’ta hayata geçirmesi öngörülüyordu ancak parlamentonun Brexit anlaşmasını peş peşe yapılan oylamalarla reddetmesinin ardından Brexit 31 Ekim'e ertelenmişti.

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