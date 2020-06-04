AA 04 Haziran 2020 Perşembe 22:35 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 22:35

Katar'dan video konferans yoluyla, geçen ay hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Üyesi ve eski Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmed el-Kurd'un ailesini arayan Heniyye, merhumu rahmetle yad etti.

Heniyye, İsrail'in ilhak planı, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" adını verdiği sözde Orta Doğu barış planı, yerlerinden edilen Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkından vazgeçilmesi, 1948'den beri işgal altındaki topraklarda Yahudileştirme çabaları ve Gazze ablukasının, Filistin toprakları üzerindeki işgalci İsrail'in geleceğini güvence altına alamayacağını vurguladı.

Son olarak da Heniyye, "Kudüs'ümüze ve Mescid-i Aksa'mıza geri döneceğiz. Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı işgalci İsrail'in postallarından kurtaracağız. İşgalcileri, Kudüs ve tüm Filistin topraklarından kovacağız." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in Batı Şeria'yı "ilhak" planı



ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.



ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.



Netanyahu, koalisyon hükümetinin yemin töreni öncesi 17 Mayıs'ta Mecliste yaptığı konuşmada, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" etmenin vaktinin geldiğini söylemişti.

İsrail'in "ilhak" etmeyi planladığı bölgelerin Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 30'unu oluşturduğu dile getiriliyor.