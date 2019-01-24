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İspanya Başbakanı Sanchez ile Guadio telefonda görüştü

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Venezuela'da kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guadio'ya telefon ederek, 'ülkedeki mevcut krizden doğal ve ideal çıkışın şeffaf ve demokratik bir seçime gidilmesi olduğunu' bildirdi.

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İspanya haber ajansı EFE, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'na katılan İspanya Başbakanı Sanchez'in Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Guadio ile telefonda görüştüğünü duyurdu. Başbakanlık kaynaklarına dayandırılarak verilen haberde, Sanchez'in yaklaşık 10 dakika süren telefon görüşmesinde Guadio'ya bundan sonra atacağı adımlarla ilgili sorular yönelttiği belirtildi.

İspanya Başbakanı'nın Guadio'ya Venezuela'da durumun normale dönmesi için "şeffaf ve demokratik bir seçime gidilmesi" çağrısını yinelediği ifade edilen haberde, Sanchez'in Venezuela Ulusal Meclisinin meşruluğunun "tartışılmaz" olduğunu savunduğu ve Avrupa Birliği'nin bu meclise desteğini ilettiği kaydedildi.

Haberde ayrıca İspanya'da Sosyalist İşçi Partisinin lideri olan ve azınlık hükümeti ile iktidarda bulunan Başbakan Sanchez'in, kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesiyle ilgili olarak Guadio'ya destek vermekten kaçındığı vurgulandı.

Ancak Juan Guadio, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den şimdi bir telefon aldım. Özgür seçime gidilmesi ve bir geçiş hükümeti için tüm Venezuela'da hep birlikte verdiğimiz mücadeleyi anlattım. Başbakan bunun karşısında bana tam desteğini ifade etti." değerlendirmesine yer verdi.

Öte yandan Sanchez'in Davos'taki temasları kapsamında orada bulunan Kosta Rika, Ekvador ve Kolombiya devlet başkanları ile ikili görüşmeler yaparak Venezuela konusunu ele aldığı bildirildi.

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