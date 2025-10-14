İSTANBUL 21°C / 12°C
Dünya

İspanya Başbakanı Sanchez: İsrail cezasız kalamaz

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze'de barışın sağlanmasının İsrail'in işlediği suçların cezasız kalacağı anlamına gelmeyeceğini ifade etti. Sanchez, 'Soykırımın baş aktörleri adalet önünde hesap vermeli.' dedi.

AA14 Ekim 2025 Salı 13:05
İspanya Başbakanı Sanchez: İsrail cezasız kalamaz
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze'de barışın İsrail için cezasızlık anlamına gelmediğini vurgulayarak, "Gazze'de işlenen soykırımın baş aktörleri adalet önünde hesap vermeli." dedi.

Sanchez, İspanyol Cadena Ser Radyosu'na verdiği röportajda, Gazze'de barış için "fırsat penceresi oluşmasından" dolayı memnun olduğunu söyledi.

Gazze'de şiddetin sona ermesi ve iki devlet arasında açık diyalog için fırsat yaratılmasının önemli olduğunu ancak cezasızlığa izin verilmemesi gerektiğini dile getiren Sanchez, "Barış, unutmak ya da cezasızlık anlamına gelemez. Gazze'de işlenen soykırımın baş aktörleri adalet önünde hesap vermelidir." dedi.

Sanchez, iki devletli çözüme desteğini yineleyerek işgal altındaki Batı Şeria'nın unutulmaması, Avrupa'nın Gazze'nin yeniden inşasını desteklemesi ve denetlemesi gerektiğini söyledi.

İsrail'e yönelik silah ambargosunun Gazze'de barış sağlamlaştırılana kadar devam edeceğine dikkati çeken Sanchez, İspanya'nın barış gücü olarak Gazze'ye asker gönderme olasılığını da dışlamadı.

- GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını konu alan barış zirvesi, dün Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanının katılımıyla düzenlenmişti.

  • İspanya Başbakanı Sanchez
  • gazze
  • soykırım

