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Dünya

İspanya Başbakanı Sanchez'den Çin'e çağrı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerini derinleştirmesini, Ukrayna'da barışın sağlanması için bu ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini istedi.

AA31 Mart 2023 Cuma 13:56 - Güncelleme:
İspanya Başbakanı Sanchez'den Çin'e çağrı
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Çin'e yaptığı iki günlük resmi ziyaret kapsamında Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşen Sanchez, daha sonra İspanya'nın Pekin Büyükelçiliğinde basın toplantısı düzenledi.

Cinping'den AB ile ilişkilerini derinleştirmesini ve bu bağlamda İspanya ve AB'nin Ukrayna'da istediği adil ve kalıcı barışa destek vermesini istediğini aktaran Sanchez, "Başkan Şi'yi barış planını Ukrayna hükümetinden ilk elden öğrenmesi için Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenskiy ile görüşmeye teşvik ettim." dedi.

Sanchez, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "AB projesini zayıflatmaya çalışmakla" suçlayarak "AB, barış ve birlikte yaşam projesidir. Bu bağlamda Rusya da Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğünü ihlal edemez. Putin'in Ukrayna'ya saldırılarını reddediyorum ve kınıyorum. Nükleer silah kullanma tehdidini reddediyorum." ifadelerini kullandı.

İspanya Başbakanı, Ukrayna'ya insani, ekonomik ve askeri malzeme gibi her alanda yardım ettiklerinin önemine işaret etti.

Sanchez, Cinping'in geçen haftalarda Rusya'ya yaptığı ziyaretin ardından kendisiyle görüşen AB ve NATO üyesi ülkelerden ilk hükümet başkanı olurken ileriki haftalarda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen'in de Pekin'e gitmesi öngörülüyor.

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