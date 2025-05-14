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Dünya

İspanya Başbakanı Sanchez'den İsrail mesajı: Soykırımcılarla ticaret yapmayız

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze Şeridi'nde katliamlarını sürdüren İsrail'i kastederek, 'Soykırımcı devletle ticaret yapmayız.' dedi.

AA14 Mayıs 2025 Çarşamba 23:53 - Güncelleme:
İspanya Başbakanı Sanchez'den İsrail mesajı: Soykırımcılarla ticaret yapmayız
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Sanchez, Meclis'te ayrılıkçı Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) Partisi'nin Sözcüsü Gabriel Rufian'ın İspanya'daki azınlık sol koalisyon hükümetini İsrail ile silah ticareti yapmakla suçlayan sözlerine cevap verdi.

"Soykırımcı devletle ticaret yapmayız." diyen Sanchez, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı sessiz kaldıkları yönündeki iddialarının doğru olmadığını ifade etti.

İspanya'da muhalefette bulunan ERC ile aşırı solcu Podemos ve Bask bölgesinde faaliyet gösteren EH Bildu partileri, hükümetin ve Başbakan Sanchez'in özellikle son bir haftadır yaptıkları tüm açıklamalara rağmen, hükümeti İsrail ile silah ticaretine devam etmekle suçluyor.

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