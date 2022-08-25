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Dünya

İspanya Başbakanı Sanchez'den Kolombiya'nın Venezuela ile yakınlaşmasına destek

Latin Amerika turu kapsamında Kolombiya'yı ziyaret eden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kolombiya'nın Venezuela ile yeniden diyaloğa geçme kararını alkışladıklarını söyledi.

AA25 Ağustos 2022 Perşembe 07:28 - Güncelleme:
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Başkent Bogota'da "W Radyosu"na konuşan Sanchez, Kolombiya'nın Venezuela ile yakınlaşmasına ilişkin, yeniden demokratik kurumsallaşmayı, diyalog ve seçimlere dayalı bir çözümü savunduklarını bildirdi.

"Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu, bir diktatör ya da devlet başkanı olarak mı görüyorsunuz?" şeklindeki soruya Sanchez, Venezuela'da çözüme ulaşılması için aynı argümanları savunduklarını hatırlatarak cevap verdi.

Sanchez, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden eski Ulusal Meclis Başkanı ve muhalif lider Juan Guaido'ya yönelik soruya ise "İspanya da dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin Guaido'yu Venezuela'nın meşru başkanı olarak tanıdığı açıktır, ancak Venezuela'da çözülmesi gereken kurumsal anlamda bir ikiliğin olduğu doğrudur." ifadesini kullandı.

İspanya olarak Avrupa Birliği (AB) ve Latin Amerika ülkeleri arasındaki ilişkileri güçlendirmeye yönelik taahhütlerini yinelediklerini belirten Sanchez, İspanya'nın Latin Amerika ve Karayipler arasında, 2015'ten beri toplanmayan zirvenin İspanya'nın ev sahipliğinde 2023'ün ikinci yarısında gerçekleşeceğini söyledi.

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