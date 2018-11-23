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İspanya Cebelitarık'ın statüsünde değişiklik olmaması durumunda Brexit'i veto etmye sürdüreceklerini söyledi

İspanya hükümeti, Brexit anlaşmasında Cebelitarık'ın statüsü ile ilgili herhangi bir değişiklik olmaması halinde bu anlaşmayı veto etmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, resmi ziyaret için bulunduğu Küba'da yaptığı Cebelitarık'ın statüsüne ilişkin açıklamada, "Theresa May (İngiltere Başbakanı) ile yaptığım konuşmadan sonra bizim pozisyonumuz halen onlarınkinden uzak. Hükümetim her zaman İspanyolların çıkarlarını savunacak. Eğer değişiklik olmazsa, Brexit'i veto edeceğiz." dedi.

Öte yandan Bakanlar Kurulu toplantısından sonra gazetecilere açıklama yapan Eğitim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Isabel Celaa, "Cebelitarık ile ilgili her türlü karar İspanya'nın onayıyla olmalı. Bu İspanya için vazgeçilmez." dedi. Celaa, Cebelitarık konusunda İspanya hükümetinin "alternatifinin olmadığını" vurguladı.

Celaa, her şeye rağmen Brexit anlaşmasının imzalanacağı 25 Kasım Pazar gününe kadar Cebelitarık konusunda bir anlaşma sağlanacağına inandıklarını söyledi.

Brexit anlaşması taslağındaki mevcut ifadelerin yeterli olmadığını savunan İspanya hükümeti, Cebelitarık'ın statüsü ile ilgili durumun hukuki açıdan netleştirilmesini istiyor.

Anlaşmanın 184. maddesindeki "siyasi deklarasyon" ve "gelecekteki ilişkiler" ifadelerinin Cebelitarık ile ilgili müzakerelerin AB ve İngiltere arasında yürütüleceği şeklinde anlaşılabileceğine dikkati çeken İspanyol hükümeti yetkilileri, yarımada ile ilgili müzakerelerin sadece İngiltere ve İspanya arasında yürütülebileceğinin açıklığa kavuşmasını şart koşuyor.

İngiltere ve AB, Brexit sonrası ilişkilerin şeklini belirleyecek siyasi deklarasyon taslağında anlaştığını duyursa da bunun yeterli olmadığını açıklayan İspanya hükümeti, veto kararının devam ettiğini belirtiyor.

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