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Dünya

İspanya ekonomisi resesyona girme sinyalleri verdi

İspanya ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,2 büyüme kaydederek, teknik resesyona girme sinyalleri verdi.

AA28 Ekim 2022 Cuma 15:43 - Güncelleme:
İspanya ekonomisi resesyona girme sinyalleri verdi
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İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), temmuz-eylül dönemini kapsayan yılın 3. çeyreğinde, geçen 3 aylık periyoda göre yüzde 0,2'lik ekonomik büyüme kaydedildiğini açıkladı.

Tüketimdeki düşüş, yüksek enflasyon, enerji krizi ve sıkılaşan finansal koşullar İspanyol ekonomisinin frenlemesinin temel nedenleri olarak sıralandı.

Uzmanlar, Kovid-19 tedbirlerinin tamamen kaldırıldığı turizm sezonunun, İspanya'yı ekonomik küçülmeden ve "çok olumsuz bir küresel ortamın darbesinden" kurtardığı yorumunda bulundu.

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,8'lik büyüme kaydeden İspanyol ekonomisi, ikinci çeyrekte açıklanan yüzde 6,8'lik oranın 3 puan altında olduğu için ani bir duruşu temsil etti.

Ülkede ekim ayı enflasyon oranı ise yüzde 7,3 oldu.

Art arda üç ay (haziran, temmuz, ağustos) yüzde 10'un üzerinde olan enflasyon eylülde yüzde 8,9 idi.

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