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Dünya

İspanya hükümetinden İsrail vahşetine tepki: Ne kadar aşağılık?

İspanya'da 23 Temmuz'da yapılan seçimlerden sonra halen hükümet kurulmadığından görevlerine devam eden koalisyon hükümetinin küçük ortağı Podemos partisinin iki bakanı İone Belarra ve İrene Montero, Gazze'deki saldırıları nedeniyle İsrail'e karşı seslerini yükseltmeyi sürdürdü.

AA1 Kasım 2023 Çarşamba 15:43 - Güncelleme:
İspanya hükümetinden İsrail vahşetine tepki: Ne kadar aşağılık?
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Podemos lideri olan, Sosyal Haklar ve 2030 Ajandası Bakanı İone Belarra, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Mülteci kamplarını, hastaneleri, kız ve erkek çocukları, savunmasız yaşlıları bombalamaya devam eden İsrail, insanın yapabileceğinin en kötüsünü gösteriyor. Ne kadar aşağılık? Avrupalı liderler bizi bu barbarlığın ortağı yapmaya daha ne kadar devam edecekler?" ifadelerine yer verdi.

Eşitlik Bakanı İrene Montero da Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun X hesabında yer verdiği ifadeleri kendi hesabında paylaştı.

Petro, "Bunun adı soykırım, İsrail bunu Filistin halkını kendi topraklarından çıkarmak, buna kılıf uydurmak için yapıyor. Bu soykırımı yapan Devlet Başkanı insanlığa karşı suçludur. Onların müttefikleri demokrasiden konuşamaz." ifadelerini kullandı.

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