İspanya ile Fas arasında kriz büyüyor

AA 18 Mayıs 2021 Salı 12:36 - Güncelleme: 18 Mayıs 2021 Salı 12:36

İspanya ile Fas arasında yaşanan diplomatik krizin etkisiyle Fas'tan İspanya'nın Ceuta kentine geçen düzensiz göçmenlerin sayısının son iki günde 6 bini bulduğu, bunlardan 1500 kadarının ülkelerine geri gönderildiği bildirildi.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, Fas'tan İspanya'ya yasa dışı göçte geçmişte görülmemiş, tarihi bir rekorun yaşandığı, Fas tarafının düzensiz göçmenlere göz yummasından dolayı İspanyol hükümetinin Ceuta sınırındaki güvenliği artırdığı belirtildi.

Haberlerde, hükümetin Ceuta'ya dün ilk olarak 150 polis ve 50 jandarma takviyesi yaptığı, bugün de asker gönderdiği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, Ceuta'ya geçen düzensiz göçmenlerden 1500 kadarının ülkelerine geri gönderildiğini, bunun devamının geleceğini ve İspanyol sınırlarını koruyacaklarını açıkladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Fas ile yaşanan krizden dolayı, bugünkü resmi programında yer alan Paris ziyaretini iptal ettiğini, Afrika Ekonomisi Finansmanı Zirvesi'ne katılmayacağını duyurdu.

Sanchez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu andaki önceliğim Ceuta'ya normalliği geri getirmektir. Ceuta vatandaşları, İspanya hükümetinin mutlak desteğine sahip olduklarını, güvenliklerini sağlamak ve herhangi bir zorluk karşısında ülkenin bir parçası olarak bütünlüklerini savunmak için azami kararlılığa sahip olduklarını bilmelidir." ifadelerini kullandı.

Sanchez, Ceuta'ya geçen Faslı düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmeleri konusunda hükümetinin "maksimum kararlılıkla hareket edeceğini" vurguladı.

İspanya Başbakanı'nın bugün Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Fas ile yaşanan krize ilişkin soru almadan bir değerlendirme yapacağı bildirildi.

Bu arada, Ceuta yerel yönetimi kaynakları da binlerce düzensiz göçmenin sokaklarda olduğunu, göçmen barınma merkezlerinin kapasitelerinin çok üzerinde bulunduğunu, kentte olağanüstü bir durum yaşandığını söyledi.

Fas yönetimi ise düzensiz göçmen krizine ilişkin henüz açıklama yapmadı.

- İSPANYA İLE FAS ARASINDAKİ KRİZ

Faslı göçmenlerin 17 Mayıs'ta saat 02.00'dan itibaren başlattıkları ve Fas yönetiminin göz yumduğu düzensiz göç akınıyla yüzerek ya da yürüyerek 6 bine yakın kişi Ceuta tarafına geçmişti.

Düzensiz göçmenlerin arasında geniş aileler, 700'den fazla çocuk ve kadınlar da bulunurken, 1 kişi boğularak hayatını kaybetmişti.

Batı Sahra meselesinden dolayı son dönemlerde ciddi gerginlikler yaşanan İspanya-Fas ilişkileri, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin 22 Nisan'da ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı Kovid-19 hastalığından dolayı tedavi görmesi için gizlice ülkeye getirip Logrono kentindeki bir hastaneye kaldırmasıyla diplomatik krize dönüşmüştü.

Bu yıl son olarak 25-26 Nisan'da 40'ı çocuk 149 Faslı düzensiz göçmen yüzerek ülkelerinden Ceuta'ya geçmişti.