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Dünya

İspanya Kralı, Türkiye'de depremzedelere yardım eden İspanyolların dayanışma ruhunu övdü

İspanya Kralı 6. Felipe, İspanyolların dayanışma arzusunu ve ruhunu, Türkiye'deki depremzedelere yardımda çok iyi bir şekilde gösterdiğini söyledi.

AA13 Şubat 2023 Pazartesi 16:43 - Güncelleme:
İspanya Kralı, Türkiye'de depremzedelere yardım eden İspanyolların dayanışma ruhunu övdü
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Kral 6. Felipe, Aviles kentinde düzenlenen Ulusal İnovasyon ve Tasarım ödülleri töreninde yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye giden İspanyol arama kurtarma ekipleriyle bölgeye yardım göndermek için destek veren İspanyolları övdü.

Deprem sonrası arama kurtarma ekibi, itfaiyeciler, sağlık görevlileri, asker gibi çok farklı kurumlardan Türkiye'ye yardıma koşulduğunu, İspanya'dan önemli miktarda malzeme ve maddi yardım yapıldığını aktaran Kral 6. Felipe, İspanyolların büyük bir dayanışma ruhu gösterdiğini ifade etti.

İspanya Kralı 6. Felipe, "Acı çeken ve neredeyse her şeyini kaybetmiş binlerce kişinin yaşamını biraz olsun kolaylaştırmak için İspanyol toplumunun ve kurumlarının gösterdiği büyük fedakarlıktan ve bağlılıktan dolayı muazzam bir hayranlık, minnettarlık ve gurur duyuyorum." dedi.

Öte yandan, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles de Granada'da düzenlenen bir etkinlikte, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Deprem bölgelerinde yaşanan tüm acı ve trajedi karşısında İspanya, dayanışmasını bir kez daha göstermiş ve insan hayatını kurtarmak için yerel makamlarla işbirliği yapmıştır." diye konuştu.

Robles ayrıca Suriye rejimine yönelik, "uluslararası yardımın depremzedelere ulaşmasına izin vermesi" çağrısında bulundu.

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