İspanya´da vergi dairesi ve polisin gerçekleştirdiği ortak operasyonda, Madrid bölgesinde bulunan Humanes kasabasındaki bir depoda yaklaşık 1 ton uyuşturucu, paketler halinde sahte taşların içine saklanmış halde bulundu.

Uyuşturucuyu ülkeye sokmaya çalışan 11 kişi gözaltına alındı. Polisin paylaştığı görüntülerde, polislerin içine uyuşturucu gizlenmiş sahte taşları kırdığı görüldü. Kırılan taşların içinden her birinde 1 kilodan fazla uyuşturucu bulunan 785 paket ele geçirildi.

Polisin yaptığı açıklamada, gözaltına alınan kişilerin Kolombiya ve Venezuela vatandaşlarından oluşan bir çetenin parçası olduğu belirtildi.

Ayrıca, çetenin, İspanya´dan içeri soktukları uyuşturucuyu Avrupa´nın tamamına dağıtmayı planladığı da belirtildi.