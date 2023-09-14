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Dünya

İspanya tarihinin en sıcak yazılarından birini geçirdi

İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), ülkede resmi istatistiklerin tutulmaya başlandığı 1961 yılından bu yana en sıcak üçüncü yaz mevsiminin geçtiğini açıkladı.

AA14 Eylül 2023 Perşembe 15:07 - Güncelleme:
İspanya tarihinin en sıcak yazılarından birini geçirdi
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Ekolojik Geçiş Bakanı Teresa Ribera ve AEMET Sözcüsü Ruben del Campo, yaz döneminde ülkedeki genel iklim durumunu değerlendiren basın toplantısı düzenledi.

Del Campo, İspanya'daki en sıcak 10 yazdan 9'unun 21. yüzyılda kaydedildiğini ve en sıcak 5 yazdan 4'ünün 2015'ten sonra yaşandığını duyurdu.

Resmi verilere göre, son 62 yılda (1961'den 2023'e) İspanya ana karasındaki ortalama sıcaklık 1,6 santigrat derece artarken, 2020 ve 2022'nın yanı sıra İspanya'nın en sıcak yazı bu yıl yaşandı.

İspanya'da haziran ve eylül ayları arasında sıcaklık ortalamalarının normalin 1,3 santigrat derece üzerinde seyrettiğini, toplamda 24 gün aşırı sıcak hava dalgasının etkili olduğunu aktaran Del Campo, Valencia havaalanında 10 Ağustos'ta görülen 46,8 santigrat derecenin şimdiye kadarki en yüksek hava sıcaklığı olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

Del Campo, 1980'li ya da 1990'lı yıllarda aşırı sıcak hava dalgalarının tüm yaz boyunca ortalama 7 gün sürdüğünü, bu yıl ise her 4 günden 1'ine denk gelecek oranda aşırı sıcakların görüldüğünü söyledi.

Öte yandan, yaz mevsiminde ortalama olarak metrekareye 87,2 litre yağış düştüğünü ifade eden AEMET Sözcüsü, son 62 yıla göre değerlendirme yapıldığında en yağışlı 16. yazın geride kaldığını vurguladı.

İspanya'da sonbaharın "çok sıcak ve normalden daha yağışlı geçeceği" tahmininde bulunan Del Campo, yağışların kuraklık sorununun azalmasına yardımcı olabileceğine dikkati çekti.

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