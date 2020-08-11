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Dünya

İspanya'da 2.9 saniyede arkadaşının lüks aracını hurdaya çevirdi

İspanya'da bir arkadaşının 215 bin sterlinlik (2 milyon 40 bin TL) lüks aracını ödünç alan bir kişi elektrik trafosuna çarptı. 2.9 saniyede hurdaya dönen lüks araçtan eser kalmadı.

DHA11 Ağustos 2020 Salı 17:47 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 17:47
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Kaza, İspanya’nın Huelva kentinde meydana geldi. Bir arkadaşının 215 bin sterlinlik (2 milyon 40 bin TL) değerindeki lüks aracını ödünç alan bir kişi, aracı elektrik trafosuna çarptı.Acemi sürücü aracı çarpmasının ardından yanındaki yolcuyla kaza yerinden kaçtı.

2.9 SANİYEDE 325 KM HIZLA KAZA

Polisin kaza yerinde tekerlek izlerinde yaptığı incelemede aracın sürücüsünün hız yaptığı ve kontrolü kaybederek trafoya çarptığı kaydedildi. Kaza yerinden kaçan sürücünün hastanede bulunduğu, durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayı inceleyen bilir kişi ise, sürücünün 2.9 saniyede 325 kilometre ile elektrik trafosuna çarptığını ifade etti.

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