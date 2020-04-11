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Dünya

İspanya'da 510 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 510 artışla 16 bin 353'e yükseldi

11 Nisan 2020 Cumartesi 12:38 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 12:38
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