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Dünya

İspanya'da anket sonuçlarına göre Halk Partisi seçimleri kazandı

Yaklaşık 37,4 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu İspanya'da, saat dilimi itibarıyla bir saat farkın olduğu Kanarya Adaları dışında ülke genelinde oy kullanma işlemi saat 20.00'de (TSİ 21.00) sona erdi.

AA23 Temmuz 2023 Pazar 21:18 - Güncelleme:
İspanya'da anket sonuçlarına göre Halk Partisi seçimleri kazandı
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İspanyol devlet televizyonu TVE'nin verdiği Sigma Dos'un açıkladığı anket sonuçlarına göre, ana muhalefetteki sağ görüşlü PP seçimlerden birinci parti çıktı.

Anket sonuçlarına göre meclis çoğunluğunu elde edemeyen PP'nin, seçim öncesinde beklendiği gibi hükümet kurması için aşırı sağcı Vox partisi ile koalisyon kurması gerekiyor.

TVE'de yayımlanan ankete göre, 350 sandalyeli İspanyol meclisinde dağılım şöyle oluştu: PP 145/150, Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) 113/118, Sumar (sol partilerin ittifakından kurulan ve ilk kez seçimlere katılan bir parti) 28-32, Vox 24-27, diğerleri 30-35.

Bu tahminlerin doğru çıkması halinde PP'nin yaklaşık 1 yıl önce başkanı seçilen 62 yaşındaki Alberto Nunez Feijoo'nın başbakan olması ve İspanya demokrasi tarihinde diktatör Franco sonrasında ilk kez aşırı sağcı bir partinin ülkede iktidara gelmesi öngörülüyor.

- Seçimlere katılım düştü

Diğer yandan seçimlere katılımın düşük olduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığının sandıklar kapanmadan yaklaşık 1,5 saat önce açıkladığı son verilere göre katılım oranı yüzde 53,12 oldu.

Bu oranla katılım, 2019'daki son seçimlere oranla yaklaşık 4 puan geride kaldı.

Ülke tarihinde ikinci kez yaz döneminde yapılan genel seçimlerde aşırı sıcaklardan dolayı birçok sandığın yanına vantilatör konuldu.

Tatil döneminden dolayı posta yoluyla kullanılan oyların sayısında rekor bir artış olurken, son seçimlere oranla iki kat artışla yaklaşık 2 milyon 470 bin İspanyolun bu yöntemle siyasi tercihini yaptığı bildirildi.

  • İspanya seçimleri
  • oy kullanma süresi
  • Kanarya Adaları dışında oy kullanma

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