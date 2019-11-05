İspanya'da başbakan adayları televizyon tartışmasına katıldı

Son 4 yılda 4. kez sandık başına giden İspanya'da, seçim kampanyası süresince organize edilen tek ortak televizyon tartışması, seçime 6 gün kala yapıldı.

Televizyon Akademisi'nin ortak yayınla düzenlediği tartışmaya, Başbakan ve Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez, sağ görüşlü Halk Partisi (PP) lideri Pablo Casado, liberal görüşlü Vatandaşlar Partisi lideri Albert Rivera, aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ittifakı lideri Pablo Iglesias ve aşırı sağ görüşlü Vox Partisi lideri Santiago Abascal katıldı.

Ülkedeki siyasi belirsizlik, Katalonya sorunu ve yeni bir ekonomik kriz geleceği öngörülerinin gölgesi altında yapılan siyasi liderlerin televizyon tartışmasında, son günlerde yine alevlenen Katalonya krizi öne çıkan konu oldu.

Başbakan ve PSOE lideri Sanchez, Katalonya'da "bağımsızlık değil birlikte yaşam sorunu" olduğunun altını çizerek, bu sorunun "birlik, ayrılıkçı girişimlere karşı orantılı hareket etmek ve demokratik kararlılık" ile çözüleceğini savundu.

Sanchez, 10 Kasım seçimlerinin ardından hükümeti kurmaları halinde Katalonya sorununa çözüm önlemlerinden biri olarak, 2005 yılında iktidarda olan partisinin kaldırdığı "yasa dışı referandum düzenlemenin suç sayılması" yasasını yine çıkarma sözü verdi.

Diğer yandan İspanya'da ikinci kez genel seçimlere katılacak olan ve anketlere göre PSOE ve PP'nin ardından 3. çıkabileceği belirtilen aşırı sağ görüşlü Vox Partisinin lideri Abascal ise Katalonya sorununa karşı daha sert önlemler alınması gerektiğini kaydetti.

Abascal, iktidara gelmeleri halinde anayasanın 155. maddesini uygulayarak, Katalonya'nın özerk yönetim hakkını merkezi hükümete devredeceklerini, ayrılıkçı siyasi partilerin yasaklanması için yasa çıkaracaklarını ve bu partilerin liderlerini hapse atacaklarını söyledi.

Anayasanın 155. maddesinin uygulanmasına, PP lideri Casado ile Vatandaşlar Partisi lideri Rivera da destek verdiklerini açıkladı.

Casado ve Rivera ayrıca Katalonya'da 4. haftasına giren bağımsızlık yanlılarının gösterilerinde çıkan olaylarda, kamu güvenliğinin sağlanamamasından Başbakan Sanchez'i sorumlu tuttu.

Uzun zamandır siyasi belirsizliğin görüldüğü İspanya'da, 2015'ten bu yana 4. kez yapılacak genel seçimler için İspanyollar 10 Kasım'da sandığa gidecek.

Anketlerde, pazar günkü genel seçimleri, 28 Nisan'da olduğu gibi yine PSOE'nin kazanacağı ancak tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde edemeyeceği öngörülüyor.

Anketler, seçim sonucunda 350 sandalyeli mecliste ne sol ne de sağ bloğun hükümet kurabilecek çoğunluğu yakabileceğini gösteriyor.

Sanchez, partisinin 10 Kasım'daki seçimlerden de birinci çıkması durumunda, diğer siyasi partilerden, bu kez azınlık hükümeti kurulmasının önünü açmalarını istiyor.