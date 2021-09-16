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Dünya

İspanya'da bomba paniği

İspanya'nın kuzeyindeki Oviedo kentinin merkezinin, bu sabah telefonla yapılan bir bomba ihbarı dolayısıyla boşaltıldığı bildirildi.

AA16 Eylül 2021 Perşembe 12:38 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 12:39
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İspanyol resmi haber ajansı EFE'nin haberinde, polis ihbar hattına bu sabah gelen bir telefonda, Oviedo'da bir otoparka bomba yüklü aracın bırakıldığının iddia edildiği belirtildi.

Oviedo'da kent merkezinin tedbir amacıyla boşaltıldığı, özellikle mahkeme binası yakınlarında önlemlerin artırıldığı açıklandı.

Polis kaynakları, ihbarın doğruluğunu araştırmak için çok sayıda güvenlik görevlisinin bölgeye sevk edildiğini, polis köpeklerinin ve bomba imha ekiplerinin de kent merkezinde bulunduğunu bildirdi.

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