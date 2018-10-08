İspanya'da 'çalıntı bebekler' davasında ilk karar

Madrid Mahkemesi, şimdi 49 yaşında olan Ines Madrigal'ın doğduğunda kendisini annesinden alıp başka bir kadına vermekle suçladığı doktor Eduardo Vela hakkındaki davada kararını verdi.

Savcı, Madrigal'ı doğduktan kısa bir süre sonra çalıp başka bir aileye verdiğini belirttiği sanık hakkında toplam 11 yıl hapis cezası istedi. Ancak mahkeme Vela'yı suçlu bulsa da zaman aşımı nedeniyle ceza verilemeyeceğine hükmetti.

Ines Madrigal'ın avukatı, gazetecilere yaptığı açıklamada karara itiraz edeceklerini söyledi.

Davanın görülmesine 26 Haziran'da başlanmış ancak Vela'nın sağlık gerekçeleri nedeniyle duruşmaya 4 Eylül'de devam edilmişti.

Gerçek annesini hala bilmiyor

1969 yılında Eduardo Vela'nın görev yaptığı Madrid'deki bir klinikte doğan Madrigal, biyolojik annesinden alınarak çocuk sahibi olamayan bir kadına verilmişti.

Gerçek annesinin kim olduğunu hala öğrenemeyen ve şimdi 49 yaşında olan kadın, 2010'da binlerce "çalıntı bebek"ten biri olduğunu öğrenmişti.

Çalıntı bebekler

Diktatör Francisco Franco döneminde solcu muhaliflerin yanı sıra evlenmemiş veya fakir çiftlerin yeni doğan bebekleri annelerinden alınıp başka ailelere verilmiş veya satılmıştı.

Annelere ise bebeklerinin doğum esnasında öldüğü söylenmişti. Franco'nun 1975'te ölümünün ardından da devam eden bebek hırsızlığı ancak evlat edinmeyi daha sıkı şekilde düzenleyen yeni bir yasanın yürürlüğe girdiği 1987'de sona ermişti.

Bu süre zarfında, on binlerce bebeğin ailelerinden çalındığı tahmin ediliyor.

Madrigal'ın açtığı davanın diğer mağdurları cesaretlendirmesi ve benzer olayların ortaya çıkmasına yardımcı olması bekleniyor.

Çalıntı bebekler meselesi, modern İspanya tarihinin en karanlık olaylarından biri olarak kabul ediliyor.