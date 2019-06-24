32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7469
  • 6,5469
  • 259.61
  • 95.844
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İspanya'da camiye ateş edildi

Fas topraklarında yer alan, İspanya'ya bağlı Ceuta kentindeki Muley el Mehdi Camisi'ne kimliği bilinmeyen kişi veya kişilerce dışarıdan ateş edildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İspanya'nın EFE haber ajansının polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Ceuta'nın en büyük camisi olarak bilinen Muley el Mehdi Camisi'ne silahlı saldırı düzenlendi.

Cemaatin namaz kıldığı sırada bir veya iki kişinin dışarıdan en az 4 kez camiye ateş ettiği, paniğe neden olan saldırıda kimsenin yaralanmadığı bildirildi.

Ceuta polisinin saldırıya ilişkin soruşturma başlattığı açıklandı.

Fas topraklarında olup İspanya'ya bağlı olan Ceuta'nın nüfusunun yüzde 43'ünü Müslümanlar oluşturuyor.

Asker teröristlerin inlerine girdi! İşte içeriden görüntüler...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu

İstanbullular dikkat! O köprüde 4 şerit 50 gün kapalı

İstanbullular dikkat! O köprüde 4 şerit 50 gün kapalı

LGS sonuçları açıklandı

LGS sonuçları açıklandı

Galatasaray Deniz Türüç'ün peşini bırakmıyor

Galatasaray Deniz Türüç'ün peşini bırakmıyor

Bin 700 asker bu ikisinin peşinde!

Bin 700 asker bu ikisinin peşinde!

Korku filmi gibi olay! Dondurucu soğuk, zifiri karanlık, kapılar kilitli, telefonun şarjı yok...

Korku filmi gibi olay! Dondurucu soğuk, zifiri karanlık, kapılar kilitli, telefonun şarjı yok...

Kokusu ve rengiyle büyülüyor.. Litresi 70 ile 120 avro arasında

Kokusu ve rengiyle büyülüyor.. Litresi 70 ile 120 avro arasında

Asker içeri girdi! İşte ilk görüntüler

Asker içeri girdi! İşte ilk görüntüler
 

POPÜLER HABERLER

YSK Başkanı Güven: En kısa sürede incelemeye açılacak

YSK Başkanı Güven: En kısa sürede incelemeye açılacak

Başkan Erdoğan oyunu kullandı

Başkan Erdoğan oyunu kullandı

İşte diş çürüğüne engel olan besinler!

İşte diş çürüğüne engel olan besinler!

Oy verme işlemi sona erdi

Oy verme işlemi sona erdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA