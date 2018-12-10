İspanya'da Greenpeace 'Suudi Arabistan'a silah satışını durdurun' eylemi yaptı

Greenpeace'e bağlı aktivistler Madrid'deki başbakanlık konutu Moncloa'ya yakın yerde bulunan Zafer Kapısı'na dev pankart astı. İspanya Başbakanının fotoğrafının yer aldığı pankartta "Pedro, Zafer Kapısı'ndan insan haklarını çiğneme. Sivilleri öldürmek için daha fazla silaha hayır." ifadesi kullanıldı.

Greenpeace İspanya'dan yapılan açıklamada, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 70. yıl dönümü olması dolayısıyla böyle bir eylemin yapıldığı bildirildi. İspanya'nın, silah satışını, uluslararası hakları ihlal etmek için kullanan ülkeleri durdurmasını isteyen Greenpeace, somut olarak "Yemen'de sivillere katliam yapan Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulmasını istediklerini" açıkladı.

İspanya'da iktidar partisi Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) Seçim Komitesi Sözcüsü Esther Pena da Greenpeace'in eylemine ilişkin "Tam bir saygı gösteriyoruz. Bu hükümetin ve bu siyasi partinin insan haklarının savunulmasında ortak ve müttefik olduğunu bilsinler." değerlendirmesinde bulundu.

Greenpeace'in sabah saatlerinde Zafer Kapısı'na astığı dev pankart daha sonra polis tarafından indirildi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayından sonra İspanya Meclisi'nde 23 Ekim'de yapılan oturumda, Suudi Arabistan'a silah satışının askıya alınması talebi, iktidardaki PSOE ve ana muhalefetteki Halk Partisi'nin (PP) oylarıyla reddedilmişti. İspanya Başbakanı Sanchez, o dönemde "Ben İspanyolların çıkarlarını savunuyorum." demişti.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsünün raporuna göre ABD, İngiltere ve Fransa'dan sonra Suudi Arabistan'a silah satışından en fazla gelir sağlayan ülke İspanya olarak gözüküyor. İspanya, 2015'te yapılan anlaşma gereği özellikle Suudi Arabistan'a sattığı lazer güdümlü bombalardan dolayı eleştiriliyor.