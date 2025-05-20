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Dünya

İspanya'da ikinci kaos: Şebekeler çöktü... İsrail'in parmağı mı var?

İspanya'da mobil şebeke kesintisi meydana geldi. Kesintiden en çok sabit telefon hatları etkilenirken, 4 bölgede acil servis hatlarının bile çalışmadığı ortaya çıktı. Öte yandan üst üste yaşanan krizlerde İsrail'in parmağı olup olmadığı tartışma konusu oldu.

HABER MERKEZİ20 Mayıs 2025 Salı 12:01 - Güncelleme:
İspanya'da ikinci kaos: Şebekeler çöktü... İsrail'in parmağı mı var?
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İspanya'da ülke genelindeki elektrik kesintisinden yaklaşık 4 hafta sonra mobil hizmetler çöktü. İnternetin kesildiği ve telefonlardan arama yapılamadığı belirtildi.

İspanya, geçen ay yaşanan elektrik kesintisinin ardından ikinci kaosu yaşıyor.

Ülkede hayatı durma noktasına getiren elektrik kesintilerinin ardından şimdi de mobil şebekeler çöktü.

Ayrıca ülkenin dört bölgesinde acil servis hatlarının dahi çalışmadığı öğrenildi.

SABOTAJ İHTİMALİNDE ŞÜPHELİ İSRAİL

İspanya'nın bağımsız Filistin devletine olan desteği ve soykırımcı İsrail'in Gazze'deki katliamlarına tepki göstermesi İsrail'de paniğe neden oldu.

İsrail hükümeti, İspanya'nın bu tutumunu hazmedemeyerek yaptırım tehditlerinde bulunmuştu.

Son aylarda İspanya'da hayatı durma noktasına getiren elektrik kesintisi ve şimdi de şebeke sisteminin çökmesi, okları İsrail'e çevirdi.

Sosyal medyada kullanıcılar, yaşananların ardından İsrail'i sorumlu tuttu.

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