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İspanya’da ilaç skandalı: Mide ilacı yerine saçkıran ilacı verilen bebeklerde 'kurt adam' belirtileri görüldü

İspanya'nın Malaga bölgesinde mide ilacı yerine yanlışlıkla saçkıran ilacı verilen en az 17 bebekte 'kurt adam' sendromundaki benzer belirtiler görüldü.

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Bir anne, "Oğlumun alnı, yanakları, kolları, bacakları ve elleri kıllarla kaplandı. Çok korkunçtu" dedi.
 
Kamu sağlığı düzenleme kurumu AEMPS'in, Cantabria, Valencia ve Granada'da görülen vakalar üzerine başlattığı soruşturma sonunda yanlışlığın bir ilaç şirketinin dağıtım merkezinde yanlış etiketlemeden kaynaklandığı anlaşıldı.
 
Soruşturma sonuçlanıncaya kadar şirketin faaliyetleri durduruldu.
 
AEMPS'in açıklamasına göre çocuklara reflü tedavisi için omeprazol yerine saç çıkmasını hızlandıran minoksidil verildi.
 
"BİRKAÇ HAFTA SONRA NORMALE DÖNECEK"
 
Temmuz'da görülen vakaların ardından ilaç toplatıldı. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında ilacın kesilmesiyle kılların döküleceği, bu belirtilerin görüldüğü çocukların durumunun birkaç hafta içinde normale döneceği belirtildi.
 
İspanya'da yayımlanan El Mundo gazetesine konuşan bir Amaya adlı bir anne, 22 aylık kızının yüzünde kıllar çıkmaya başlayınca paniğe kapıldığını söyledi.
 
BBC'nin haberine göre, Aynı ilacı alan Uriel adlı bir bebeğin ise tüm vücudunun kıllarla kaplandığı ve kaşlarının bir yetişkininki gibi kalınlaştığı görüldü.
 
Minoksodil'in çocuklarda "kurt adam" sendromu olarak da bilinen hipertrikoz belirtilerine yol açtığı belirtiliyor.
 
Hipertrikozda yüz ve diğer bölgelerde aşırı derecede kıllanma oluşuyor.

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