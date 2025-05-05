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Dünya

İspanya'da kablo hırsızlığı! On binlerce kişi yolda kaldı

İspanya'nın Toledo kentinde demir yollarındaki kablo hırsızlığının 10 binden fazla yolcu ile onlarca treni olumsuz etkilediği bildirildi.

AA5 Mayıs 2025 Pazartesi 09:49 - Güncelleme:
İspanya'da kablo hırsızlığı! On binlerce kişi yolda kaldı
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İspanya haber ajansı EFE'ye göre, kablo hırsızlığı sonucu tren seferlerinin aksamasıyla 1 Mayıs'ı hafta sonu tatiliyle birleştiren binlerce kişi yolda kaldı.

Toledo kentindeki demir yollarından dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen kablo hırsızlığı, 10 bin 700 yolcu ile 30 treni etkiledi, başkent Madrid ile Sevilya arasındaki hızlı tren hattında gecikmeler yaşandı ve seferler durdu.

CİDDİ BİR SABOTAJ

Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, kablo hırsızlığını "ciddi bir sabotaj" olarak değerlendirdi ve halka sorumluların bulunması için işbirliği çağrısı yaptı.

İspanyol demir yolu şirketi Renfe'nin yöneticisi Alvaro Fernandez de Heredia da X hesabından yaptığı paylaşımda, kablo hırsızlığı nedeniyle ulaşımda yaşanan aksamaların çalışmalarla büyük ölçüde giderildiğini belirtti.

De Heredia, çalınan kabloların trenlerin belirli hızlarda hareket etmesine neden olduğunu ve hırsızlık sebebiyle yaklaşık bir saatlik gecikmelerin yaşandığını bildirdi.

HÜKÜMETE ELEŞTİRİ

Farklı aksaklıkların da yaşandığına dikkati çeken de Heredia, etkilenen 30 trenden 3'ünün hedefledikleri istasyona ulaşamadıklarını belirtti.

İspanya Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada hırsızlığın dün akşam saatlerinde 4 noktada gerçekleştirildiği ve hizmetlerin geciktiği bildirildi.

İspanya'da geçen pazartesi ülke çapında milyonlarca kişiyi etkileyen elektrik kesintisinin ardından, binlerce yolcunun seyahatinde aksamalara yol açan kablo hırsızlığı nedeniyle bazı siyasiler ve sosyal medya kullanıcıları hükümeti eleştirdi.

  • demiryolu kablo hırsızlığı
  • Toledo tren seferleri
  • İspanya tren ulaşımı

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