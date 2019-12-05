11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,761
  • 6,3986
  • 273.111
  • 108651
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İspanya'da kalbi 6,5 saat duran kadın hayata döndürüldü

İspanya'da vücut sıcaklığı 20,2 dereceye kadar düşen ve kalp atışı 6,5 saat duran bir kadının hayata döndürüldüğü ve vücudunda kalıcı nörolojik hasar oluşmadığı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İspanya'nın La Vanguardia gazetesinde yer alan habere göre, 3 Kasım'da ülkenin kuzeydoğusundaki Nuria kenti yakınlarında eşiyle dağ yürüyüşüne çıkan Audrey Mash adlı kadın, kar fırtınasından geri dönemedi ve vücudu dondu.

Yaklaşık 3 saat sonra bölgedeki kurtarma ekipleri tarafından helikopterle hastaneye götürülen 34 yaşındaki kadının öldüğü düşünüldü.

Vücut sıcaklığı 20,2 santigrat dereceye kadar düşen ve 6,5 saat kadar kalp atışları duran Mash, hastanedeki iki uzman doktorun müdahalesiyle kurtarıldı.

Yetkililer, hastaneden 11 gün sonra yürüyerek çıkan Mash'ın, sadece el parmaklarında koordinasyon ve uyuşma sorunu olduğunu ve vücudunda kalıcı hiçbir nörolojik hasar oluşmadığını ifade etti.

Eşiyle birlikte 2017 yılından bu yana Barselona'da yaşayan ve İngilizce öğretmenliği yapan Mash, 3 Kasım'da yaşananlarla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.

Yetkililer, hipotermi sonucu kalp atışı 6,5 saat duran Mash'ın yaşama döndürülmesinin, İspanya'da ilk olduğunu açıkladı.

Ceren´in son anları kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakanlık Şule Çet davasında karara itiraz edecek

Bakanlık Şule Çet davasında karara itiraz edecek

Ceren'in katil zanlısı tutuklandı

Ceren'in katil zanlısı tutuklandı

Swiss International'dan İstanbul'a dev yatırım planı

Swiss International'dan İstanbul'a dev yatırım planı

TSK'nın uzaydaki gözü üç yaşında

TSK'nın uzaydaki gözü üç yaşında

Açılır kapanır alanlar da artık 'kapalı alan' sayılacak

Açılır kapanır alanlar da artık 'kapalı alan' sayılacak

Hepsi safra kesesinden çıktı: 4 personel 1 saatte sayabildi

Hepsi safra kesesinden çıktı: 4 personel 1 saatte sayabildi

ABD-Çin ticaret müzakerelerinde son durum ne? İşte rapordaki dikkat çeken detaylar

ABD-Çin ticaret müzakerelerinde son durum ne? İşte rapordaki dikkat çeken detaylar

SSB Başkanı Demir duyurdu: 98'inci Bayraktar görev başında

SSB Başkanı Demir duyurdu: 98'inci Bayraktar görev başında
 

POPÜLER HABERLER

Ceren´in son anları kamerada

Ceren´in son anları kamerada

Tarihe geçen Türkiye Kupası 'facia'ları

Tarihe geçen Türkiye Kupası 'facia'ları

Baraj suları çekildi, 6 yıl sonra gün yüzüne çıktı

Baraj suları çekildi, 6 yıl sonra gün yüzüne çıktı

Başkan Erdoğan'ın açacağı Cambridge Camisi, Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi

Başkan Erdoğan'ın açacağı Cambridge Camisi, Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA