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Dünya

İspanya'da koronavirüs vaka sayısı 2'ye yükseldi

İspanyalı yetkililer, ülkede ikinci koronavirüs vakasına rastlandığını açıkladı.

İHA09.02.2020  13:34 - Güncelleme: 09.02.2020  13:35

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü salgını hızla yayılıyor. İspanya Ulusal Mikrobiyoloji Merkezi, Mallorca bölgesinde korona virüsü taşıdığı şüphesiyle 4 kişiye yapılan testlerin ardından 1 kişide korona virüsüne rastlandığını açıkladı. Böylelikle ülke genelinde korona virüsünden kaynaklı vaka sayısı 2'ye yükselmiş oldu.

Korona virüsü taşıdığı belirtilen hastaya, Fransa'da virüs teşhisi konan biriyle temasa geçtikten sonra geçtiğimiz Cuma günü test yapıldığı ifade edildi.

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