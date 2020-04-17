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Dünya

İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybeden sayısı 19 bin 715'e yükseldi

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 585 artışla 19 bin 715'e çıktı

17 Nisan 2020 Cuma 13:19 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 13:19
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