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Dünya

İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 55'e çıktı

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 637 artarak 13 bin 55'e çıktı

06 Nisan 2020 Pazartesi 12:38 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 12:38
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