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  • İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 972'ye yükseldi
Dünya

İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 972'ye yükseldi

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 619 artarak 16 bin 972'ye yükseldi

12 Nisan 2020 Pazar 12:36 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 12:36
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