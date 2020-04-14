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Dünya

İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 56'ye yükseldi

İspanya'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 567 artışla 18 bin 56'ya çıktı.

14 Nisan 2020 Salı 12:15 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 12:15
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