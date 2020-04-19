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Dünya

İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 453'e yükseldi

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 410 artışla 20 bin 453'e çıktı.

19 Nisan 2020 Pazar 12:17 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 12:17
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