İspanya'da Kovid-19 bilançosu ağırlaşıyor

AA 01 Aralık 2020 Salı 23:05 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 23:05

İspanya'da Kovid-19 salgınından son 24 saatte 442 kişi hayatını kaybetti ve 8 bin 257 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı dünden bugüne 442 arttı.

Bakanlık, son 7 günde 1067 kişinin salgından öldüğünü ve toplam sayının 45 bin 511'e çıktığını bildirdi.

Ayrıca dün 1 milyon 648 bin 187 olarak açıklanan toplam vaka sayısının son 24 saatte 8 bin 257 artışla 1 milyon 656 bin 444'e çıktığı kaydedildi.

Ülkede 13 Ekim'den bu yana günlük yeni vakalarda en düşük rakamın açıklanması dikkati çekti.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım kısıtlamaları ve gece sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

"Durum halen çok endişe verici"

Sağlık Bakanı Salvador İlla, Senato'da yaptığı konuşmada, "İkinci dalgada virüsü yeniyoruz. Hastane yoğunluğunda ve yeni vaka sayılarında düşüş var. Ama durum halen çok endişe verici. Noel döneminde çok temkinli olmalıyız. Ayrıca Avrupa'nın bir aşı stratejisi olması gerçeğini de halka anlatmalıyız." dedi.

Ayrıca İspanya'daki sol koalisyon hükümeti, Janssen, Moderna ve CureVac ilaç firmalarından toplam değeri yaklaşık 580 milyon avro olan 52 milyon doz aşı alımına onay verdi.

Aşıların, onay aşamasının tamamlanmasının ardından ocak ayından itibaren alımının gerçekleşmeye başlaması öngörülüyor.

Tartışmalara neden olan, Madrid'de Kovid-19 hastaları için yapılan hastane açıldı

Diğer yandan Kovid-19 vakalarının en yoğun görüldüğü kentlerden biri olan Madrid'de, sağ görüşlü siyasi partilerden oluşan özerk yönetim ve merkezi hükümet arasında tartışmalara neden olan ve Kovid-19 hastalarının kullanımı amacıyla yapılan hastanenin bir kısmı bugün açıldı.

Eleştiriler, şüpheler, ekstra maliyetler ve gecikmeyle açılan hastanenin şu anda 240 yatağının açıldığı, bittiğinde 1000 yatak ve 50 yoğun bakım ünitesine sahip olacağı bildirildi.

Başlangıçta 50 milyon avro olan maliyetin 100 milyon avroya kadar çıktığı belirtilirken, önceliğin mevcut hastanelerin kapasitelerinin artırılması ve sağlık çalışanlarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi olduğunu savunan bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri açılışı yapılan hastanenin önünde gösteri yaptı.

Portekiz'de toplam vaka sayısı 300 bini geçti

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 72 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 401 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 577'ye, toplam vaka sayısı da 300 bin 462'ye çıktı.

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan ve 8 Aralık'a kadar uzatılan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor.

Başbakan Antonio Costa, bir radyoya yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirlerinin Noel ve yılbaşı tatilleri döneminde de uygulanacağını söyledi.

Costa, "Normal bir Noel olmayacak. Noel yemeklerinde ne kadar fazla kişi masada olursa virüsün bulaşma tehlikesi o kadar çok fazla demektir. Ayrıca yılbaşı partileri de olmayacak. Ama sokağa çıkma kısıtlamaları saat 23.00'den 01.00'e alınabilir. Aralık ayını en iyi şekilde ve istikrarlı geçirmeliyiz. Ocak ve şubat en soğuk aylardır. Bu dönemde grip zirve yapar ve riskler artar." dedi.