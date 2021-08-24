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Dünya

İspanya'da Kovid-19 kaynaklı günlük ölümler yeniden artışa geçti

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı günlük ölü sayısını 190 olarak açıklarken, bunun 11 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviye olduğu görüldü.

AA24 Ağustos 2021 Salı 21:15 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 21:15
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Bakanlığın güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgında son 24 saatte 190 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 bin 72 yeni vaka tespit edildiği bildirildi. Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı sayıları 11 Mayıs 'tan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Salgın kaynaklı ölümlerin son 7 günde en fazla Endülüs bölgesinde görülmesi dikkati çekti.

Ülkede salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 83 bin 527'ye çıkarken, vaka sayısı da 4 milyon 804 bin 424'e ulaştı.

Diğer yandan son 14 gün esas alınarak açıklanan her 100 bin kişide tespit edilen ve dün 317 olan vaka sayısının, 305'e gerilediği kaydedildi.

İspanya'da Kovid-19 hastalarının hastanelerdeki doluluk oranı ortalaması yüzde 6,79'a düşerken, yoğun bakım bölümlerinde bu oranın yüzde 19 olduğu ifade edildi.

Bakanlık ayrıca, Kovid-19 aşılama süreci tamamlananların sayısının 31 milyon 653 bin 643'e (nüfusun yüzde 66,7'si) çıktığını duyurdu.

Ülkede Kovid-19 vakalarının yoğun olduğu Navarra, Endülüs (sadece 7 belediye), Katalonya (sadece 19 belediye) ve Valensiya (68 mahallede) özerk yönetimlerinde gece yarısı 01.00'dan (Endülüs'te 02.00) sonra sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

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