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  • İspanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 824 oldu
Dünya

İspanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 824 oldu

İspanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 281 artarak 24 bin 824'e yükseldi.

01 Mayıs 2020 Cuma 12:20 - Güncelleme: 01 Mayıs 2020 Cuma 12:20
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